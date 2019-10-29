В Японии сгорел древний императорский замок из списка ЮНЕСКО видео
Крупный пожар уничтожил в ночь на четверг главное здание замка Сюри в японской Окинаве. Сооружение с 2000 года входило в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В тушении пожара задействовали 10 пожарных расчетов. Причина случившегося неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар начался в главном здании замкового комплекса.
Замок Сюри в городе Наха был резиденцией монархов во времена Рюкюского государства. Площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров. В 1945 году замок разрушила авиация США, затем его восстановили и открыли для посетителей.