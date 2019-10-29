В Мозамбике обезглавили российских наемников

В Мозамбике в результате нападения повстанцев погибли пять бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", пишет NEWSru.co.il со ссылкой на издание Carta de Moçambique.

Согласно информации, 27 октября в провинции Кабу-Делгаду боевики построили баррикады на одной из дорог. Когда автомобиль с местными силовиками и российскими наемниками остановился, повстанцы открыли огонь. Помимо россиян, погибли 20 граждан Мозамбика.

По данным Carta de Moçambique, нападавшие обезглавили тела убитых, а автомобиль сожгли.

Телеканал "Дождь" отмечает, что официальных сообщений о гибели граждан России в Мозамбике пока не поступало.

На севере Мозамбика в богатой нефтью провинции Кабу-Делгаду с 2017 года продолжается противостояние между армией и джихадистами. За два года, по данным AFP, в этом районе погибли более 300 жителей, некоторых из них обезглавили. В начале октябре британская газета The Times сообщила, что в Мозамбик прибыли 200 российских наемников из ЧВК "Вагнер" и военная техника.