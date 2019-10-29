Кровавые протесты в Ираке: сотни погибших, тысячи раненых
Число погибших в ходе продолжающихся в Ираке с конца прошлой недели массовых антиправительственных манифестаций достигло 100 человек. Об этом говорится в сообщении Высшей комиссии по правам человека парламента Ирака.
В комиссии указали, что ранения получили 5,5 тыс. человек, включая сотрудников сил безопасности, пишет Anadolu.
Ранее власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде и городах Эн-Насирия (провинция Зикар), Эль-Амара (провинция Майсан) и Эль-Хилла (провинция Бабиль).
Напомним, правительство Ирака 8 октября обнародовало второй пакет предлагаемых социально-экономических реформ, пытаясь удовлетворить требования антиправительственных демонстрантов.
Протесты против коррупции и безработицы вспыхнули в конце сентября, охватив Багдад, Басру, Эн-Насирию, Эль-Амару, Кербелу и другие города. В дальнейшем они переросли в призывы к смене правительства Аделя Абделя Махди.
С начала антиправительственных выступлений убиты более 220 человек, около 8 000 ранены.