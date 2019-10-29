Кровавые протесты в Ираке: сотни погибших, тысячи раненых

Число погибших в ходе продолжающихся в Ираке с конца прошлой недели массовых антиправительственных манифестаций достигло 100 человек. Об этом говорится в сообщении Высшей комиссии по правам человека парламента Ирака.

В комиссии указали, что ранения получили 5,5 тыс. человек, включая сотрудников сил безопасности, пишет Anadolu.