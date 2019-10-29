Компартию Китая назвали угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину. Об этом Помпео заявил в ходе выступления в Институте Хадсона.

По его словам, КПК «ориентирована на борьбу и мировое господство», что якобы подтверждается высказываниями лидеров Китая. Кроме того, Пекин ведет «несправедливую и хищную» экономическую политику, а «фундаментальные различия» между странами оказывают негативное влияние на нацбезопасность США.

«Сегодня мы наконец осознаем истинный градус враждебности КПК по отношению к США и нашим ценностям, и мы смогли это сделать благодаря лидерству президента Трампа», — цитирует Помпео Reuters.

Госсекретарь добавил, что Трамп указывал на исходящую от Китая опасность с первого дня своего президентства. При этом Вашингтон различает партию и китайский народ, с которым дорожит дружбой.