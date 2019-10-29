Глава Офиса Зеленского: Президент очень устал...

"Он устал... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда".

Глава Офиса президента признался, что советует Зеленскому меньше читать соцсети: "Я иногда ему говорю: "Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия".

По его словам, высокие темпы работы Зеленского также являются причиной его усталости: "Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, какого Порошенко и не снилось. Он уже очень популярный в мире человек".