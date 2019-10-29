Килограммы наркотиков пытались ввезти под видом моющих средств

При осмотре ручной клади Ниджата Багирова через рентгеновское устройство были обнаружены подозрительные предметы. В присутствии свидетелей осмотрели его сумку, в которой были обнаружены три пластиковых упаковки от моющих средств, в которых находилось 1137 грамм героина.

Затем через рентгеновский аппарат была проверена ручная кладь Эльнура Пашаева. В его сумке было обнаружено две пластиковые упаковки от моющих средств, внутри одной из которых было 129 грамм героина, 98 грамм метамфетамина, а во второй – 378 грамм героина.

По факту ведется расследование.