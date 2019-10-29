Хаменеи: За хаосом в Ираке и Ливане стоят спецслужбы США

Верховный руководитель Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи обвинил США и их союзников на Ближнем Востоке в дестабилизации Ирака и Ливана, а также в распространении хаоса по всему региону.

Духовный лидер Исламской Республики призвал антиправительственных демонстрантов в обеих арабских странах добиваться изменений исключительно законным путем, передает агентство Mehr.

Выступая на церемонии в Академии противовоздушной обороны Ирана «Хатам аль-Анбия», аятолла Хаменеи обвинил американские разведывательные службы в разрушении Ближневосточного региона.

«Они разрушают региональную безопасность. Это худший вид враждебности и самое опасное и злобное поведение против стран», — отметил иранский лидер.