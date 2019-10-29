Алхас Исмаилов, собкор 12:17

Намерение России повысить цену на экспортируемый в Армению газ вызвало у армянской общественности яростное негодование. Как на российское, так и на собственное руководство обрушился град обвинений. РФ уже много лет поставляет газ в Армению на льготных условиях, по ценам, определяемым на договорной основе. Если средняя его цена для зарубежных поставок составляет около $235 за 1 тыс. куб., то для Армении она до это года составляла $150 за тот же объем. При этом население Армении платит за газ $290 за 1 тыс. куб. Однако с января 2019 года Москва повысила цену до $165 за тысячу кубометров, а теперь и ее cобирается увеличить на 30%. При этом население Армении платит за газ 290 долларов за 1 тыс. кубометров.

«…Повышение тарифа на газ отрицательно скажется не только на уровне благосостояния населения, но и развитии экономики», — предрекает армянская газета «Жаманак». А издание «Чоррорд ишханутюн» (Четвёртая власть) в этой связи с изрядной долей сарказма отмечает: «…Наш наилучший союзник Россия, которому наши власти отдали не только распределительные электросети и оптом подарили наши предприятия, но и когда-то бессрочно и бесплатно передали земельные участки для российских военных баз, коммунальные расходы которых покрываются за счёт наших налогоплательщиков, готовит нам сюрприз». Армяно-российские отношения, декларируемые как «стратегическое союзничество», могли бы на практике как-то учитываться в контексте переговоров вокруг цены на поставляемый в Армению газ. Однако, судя по всему, русские имеют свои расчёты по этому поводу», отмечает газета. «Одним словом, - резюмирует автор, - не везёт Армении в её взаимоотношениях со стратегическим союзником, так как на самом деле эти отношения не стратегические и не союзнические, а вассальные…». Для решения вопроса цены на газ премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял в конце октября поездку в Москву. Причем не первую с этой целью. В ходе его встречи с Медведевым обсуждались в том числе и торгово-экономические отношения между странами, однако что касается газа, как и в первом случае, руководители двух государств отвечали журналистам весьма уклончиво. Судя по всему, Москва своих планов по повышению цены на «голубое топливо» для Армении менять не собирается.

Как прогнозирует экономист Эдуард Агаджанов, рано или поздно Россия обязательно поднимет цену на поставляемый газ, и Армении надо бы последовать примеру Грузии: иметь альтернативный источник «голубого топлива». В данном случае импортировать его из Ирана. Или же стать транзитной страной для того же иранского газа. «Только от транзита мы будем иметь десятки миллионов долларов прибыли. Тем самым будет смягчён ущерб от получаемого дорогого российского газа. Именно подобным образом мы будем иметь выгоду, и наша экономика начнёт развиваться», - считает Э. Агаджанов. В противном случае, считает эксперт, Армению ожидает двойное удорожание цен на электроэнергию, продукты питания, одежду, транспорт и вообще на всё. Дорогой газ также означает высокую себестоимость изготовляемых товаров, дорогую экспортируемую продукцию, что создаст неблагоприятную для Армении ситуацию на внешнем рынке. Многие предприятия начнут закрываться, а имеющее низкую платежеспособность население полностью обнищает и в конечном итоге произойдёт окончательный обвал экономики страны. Свое слово о газовой проблеме высказала и газета «Грапарак». «Вопрос, конечно же, не в «предательстве» Москвы, - утверждает издание. - Если хотите знать правду, русские постоянно предают. А именно - они всегда руководствуются собственными интересами, а мы всегда пытаемся убеждать их, что являемся их братьями, и всегда в конце обижаемся, что нас предали». На самом деле, по мнению автора газеты, речь идёт о том, что Армения как политически, так и экономически находится в «рабской зависимости» от России. И причина этого – не в России, а в Армении. И пока Армения не установила нормальных отношений со всеми соседними странами, эта «рабская зависимость будет продолжаться».