"Звезда Вестминстера" уходит в отставку

Пост, который занимал Джон Беркоу, ставший за последние годы настоящей "звездой Вестминстера", существует в Британии с XIV века. "Все время на посту спикера я стремился укрепить авторитет законодательной власти, и в этом отношении мне совершенно не за что и не перед кем извиняться", - сказал Беркоу в эмоциональном выступлении перед депутатами.

Потомок евреев по фамилии Беркович, приехавших век назад из Румынии, консерватор Джон Беркоу был избран спикером в 2009 году. Его слава началась семью годами позднее, когда Британия, проголосовав на плебисците за "брексит", начала обсуждение условий и деталей своего "развода" с ЕС в палате общин. Почти мгновенно он попал под огонь критики тех, кого принято называть евроскептиками: Беркоу обвиняли в том, что он, будучи по должности гарантом равноправного участия всех партий в политических дебатах, благоволил к тем, кто противился "брекситу".

Британский премьер (и однопартиец Беркоу) обратился к нему с такими словами, в последний раз выступая в парламенте "при Беркоу": "Вы... сидели там, в своем высоком кресле и безжалостно выносили приговоры по самым тонким вопросам парламентской процедуры со своим фирменным видом а-ля Тони Монтана (вечно мрачный и злой герой кинофильма "Лицо со шрамом"). Вы выступали не только как комментатор, высказывающий свое мнение о толковищах, что он наблюдает. Эти комментарии были иногда едкими, а иногда - добрыми. А временами вы выступали как самостоятельный игрок, бомбардируя каждый уголок этой палаты своими мощными высказываниями", - пишет BBC.

Образец риторического искусства Джона Беркоу, теперь уже экс-спикера палаты общин: "Не суетитесь, не злитесь, поберегите ваши жесты для сцены любительского театра. Будьте хорошим мальчиком, будьте хорошим мальчиком, мистер Блэкфорд, все мы знаем, что вы были звездой дебатов в Оксфорде, но эти былые заслуги тут никого сейчас не интересуют. Успокойтесь и скажите уже то, что хотели сказать!" "В основе политики - разные позиции. Но показанная вами комбинация жестов и мимики, которая, может, для кого-то и обладает терапевтическими свойствами, к делу все равно не относится".