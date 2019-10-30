Министр экологии о сокращении водных ресурсов в Азербайджане

Водные ресурсы Азербайджана, которые составляют около 15% водных ресурсов Южного Кавказа, сократились в последние десятилетия. Согласно международным климатическим моделям, существует вероятность дальнейшего сокращения водных ресурсов". Об этом на пресс-конференции сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По словам министра, уровень воды в нижнем течении реки Кура в различных пунктах на 20-100 см ниже, чем в 2018 году: "Уровень воды в Мингячевирском водохранилище только в октябре снизился на 33 см и в настоящее время составляет 68,54 м (вместо 70,78 м в октябре 2018 г.). Если по стране забор воды из всех источников составляет 12,8 млрд куб. м, то 3,6 млрд. куб.м (28%) из них составляют потери. В бассейне реки Кура сократилась интенсивность дождей, что увеличивает риски изменения климата в регионах".