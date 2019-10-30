Peugeot и Fiat Chrysler создают мегаконцерн

Итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) и французский PSA Peugeot, являющийся материнским концерном германского автопроизводителя Opel, договорились начать официальные переговоры о слиянии. Об этом говорится в совместном заявлении двух концернов.

В результате слияния должна появиться четвертая в мире по величине автогруппа с объемом производства в 8,7 млн транспортных средств в год, синергический эффект позволит ежегодно экономить 3,7 млрд евро, при этом ни один из заводов не будет закрыт, отмечается в документе. Крупнее новой автогруппы будут лишь Volkswagen, Toyota и французско-японский Renault-Nissan, пишет Дойче велле.

Новую автогруппу возглавит нынешний шеф PSA Карлос Таварес. Глава административного совета FCA Джон Элканн - внук шефа Fiat Джованни Аньелли - останется в объединенной группе на той же должности. По данным газеты The Wall Street Journal, общая биржевая стоимость FCA и PSA составит около 50 млрд долларов. PSA выпускает традиционные французские модели Peugeot и Citroёn, а FCA - такие марки, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati.