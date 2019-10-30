Пекин обвиняет Нью-Дели в захвате китайской территории

"Правительство Индии официально объявило создание так называемых территорий Джамму и Кашмир и Ладакх, включив в пределы административной юрисдикции Индии часть территории Китая. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи", - заявил китайский дипломат, отметив, что Индия в одностороннем порядке изменила национальное законодательство и административное деление, бросила вызов суверенитету и законным интересам КНР, "это противозаконно, неэффективно и не сможет изменить тот факт, что соответствующие территории на самом деле подконтрольны Китаю".

"Мы призываем Индию уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, соблюдать соответствующие двусторонние соглашения, предпринять конкретные действия для обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах Китая и Индии, создать благоприятные условия для решения двусторонних приграничных проблем", - указал Гэн Шуан.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.