В городе Давао пошел трещинами дом президента Филиппин Родриго Дутерте. Причиной стало землетрясение, которое произошло на острове сегодня, пишет GMA News.

Из-за подземных толчков трещины появились на стенах и потолке дома президента. По данным местных СМИ, магнитуда толчков составила 6,8 по шкале Рихтера, позднее ее понизили до 6,5. Всего в результате происшествия в городе погибло три человека и около 10 пострадали.

На данный момент президент находится в безопасности. Он распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь и может посетить пострадавшие регионы, отметил представитель главы государства Сальвадор Панело.