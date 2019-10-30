Дом президента Филиппин треснул при землетрясении фото
В городе Давао пошел трещинами дом президента Филиппин Родриго Дутерте. Причиной стало землетрясение, которое произошло на острове сегодня, пишет GMA News.
Из-за подземных толчков трещины появились на стенах и потолке дома президента. По данным местных СМИ, магнитуда толчков составила 6,8 по шкале Рихтера, позднее ее понизили до 6,5. Всего в результате происшествия в городе погибло три человека и около 10 пострадали.
На данный момент президент находится в безопасности. Он распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь и может посетить пострадавшие регионы, отметил представитель главы государства Сальвадор Панело.
Cracks in the apartment of Sen Bong Go in Davao following the earthquakes in Mindanao (pic from Sen Bong Go) @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/uqqwh4isk5— Amita O. Legaspi (@amitalegaspi) October 31, 2019
Cracks found in the house of President Duterte following the earthquakes that hit Mindanao. (Pics from Sen Bong Go) @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/WKcTYLN7Ot— Amita O. Legaspi (@amitalegaspi) October 31, 2019