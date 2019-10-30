Акция азербайджанцев против визита карабахского сепаратиста в Вашингтон
У здания Капитолия в Вашингтоне группа азербайджанцев организовала акцию протеста против визита делегации карабахских сепаратистов в США.
Как пишут армянские СМИ, протестующие держали в руках плакаты с надписями «Карабах – это Азербайджан», «Конец оккупации».
Отметим, что представитель сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масис Маилян успел уже выступить с докладом в Конгрессе США. Накануне официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с визитом Маиляна в США. Протест также направлен американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ.