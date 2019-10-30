Синоптики снова пообещали дожди
В первый день ноября в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в отдельных местах полуострова сильные, а также умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-13, днем 13-15, в Баку ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, сильные осадки прогнозируется в основном в северных и восточных районах, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 15-19 тепла, в горах ночью 2-5, днем воздух прогреется до девяти градусов тепла.