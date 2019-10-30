Индия ликвидировала штат Джамму и Кашмир

Сегодня официально вступило в силу решение правительства Индии об образовании на севере страны союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх.

"Сегодня Джамму и Кашмир и Ладакх делают шаг навстречу новому будущему", - цитирует слова премьер-министра страны Нарендры Моди в ходе выступления в штате Гуджарат по случаю Дня национального единства РИА Новости.

Моди напомнил, что создание двух новых административных единиц на основе бывшего штата Джамму и Кашмир приурочено к 144-й годовщине со дня рождения борца за независимость Индии Валлабхаи Пателя.