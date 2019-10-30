В Багдад в экстренном порядке прилетел командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Согласно информации, иранский военачальник возглавил совещание, проходившее в канцелярии премьер-министра Ирака, на котором обсуждалась сложившаяся в стране ситуация из-за продолжающихся уже почти месяц антиправительственных акций. Как утверждают официальные иракские источники, участвовавшие в этом совещании, председательствовать на нем должен был глава правительства Адель Абдул Махди.

"Мы в Иране знаем, как справляться с протестами. У нас такое было, и мы вернули контроль над ситуацией", - заявил Сулеймани участникам совещания.