НАТО подтвердила перспективы вступления Украины в альянс

"В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на Бухарестском саммите и последующих саммитах. Мы будем вместе работать над укреплением и адаптацией нашего особого партнерства в рамках Комиссии НАТО - Украина, которое будет способствовать построению стабильной, мирной и неделимой Европы", - говорится в документе, распространенном пресс-службой альянса.

НАТО по итогам консультаций в четверг в Киеве подтвердила, что привержена решению Бухарестского саммита о перспективах украинского членства в альянсе, говорится в заявлении комиссии Украина-НАТО, сообщает РИА Новости.

В нем также выражается позиция, что стабильная Украина "является ключом к евроатлантической безопасности", и отмечается "способность Украины вносить свой вклад в евроатлантическую безопасность".

"Союзники признают заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках партнерской инициативы оперативной совместимости и рассмотрят этот вопрос с учетом решений, принятых на встречах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе", - говорится в заявлении.

Союзники также обязались "продолжать поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе через активизацию деятельности в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридным угрозам".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.