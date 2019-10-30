Банк Республика рассказал об успешной работе

Согласно отчетности, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года чистая прибыль банка выросла в 12,8 раз и составила 15,6 млн манатов, чистая процентная прибыль банка увеличилась в 1,7 раза, составив 29 млн манатов, а чистая операционная прибыль банка - в 4,4 раза, составив 27,3 млн манатов.

Банк Республика, один из крупнейших частных банков Азербайджана, опубликовал финансовую отчетность за третий квартал 2019 года. Банк, который специализируется на поддержке микро-, малого и среднего бизнеса в стране, продолжил положительную динамику и достиг роста по всем финансовым показателям.

По состоянию на 1 октября 2019 года активы банка составили более 1,3 миллиарда манатов, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, совокупный капитал банка увеличился на 45,8%, депозитный портфель - на 44,8%, кредитный портфель - на 52%.

«В третьем квартале банк, как и прежде, продолжил успешную работу, о чем свидетельствуют финансовые показатели по всем направлениям. Хотелось бы отметить, что мы придаем особое значение реальному сектору, который служит драйвером развития экономики страны. Как следствие этого более 70% выданных кредитов непосредственно направлены на финансирование предпринимательства в стране.

Реализуя долгосрочные стратегические цели, подразумевающие трансформацию банка в эффективный, клиентоорентированный, высокотехнологичный банк, мы достигаем запланированных финансовых показателей. На будущее мы поставили перед собой амбициозные планы, которые, уверен, мы успешно выполним благодаря нашей высокопрофессиональной команде», - прокомментировал достижения банка председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.