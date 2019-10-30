Лавров: Россия поддерживает ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта

Россия поддерживает деятельность ОБСЕ в поиске решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

"Мы поддерживаем деятельность ОБСЕ в приднестровском урегулировании, в поиске договоренностей по Нагорному Карабаху, отмечаем и важную роль в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье", - заявил С.Лавров.