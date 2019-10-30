Для азербайджанцев могут отменить визы в Эмираты

Согласно информации, Азербайджан и ОАЭ в ноябре проведут 7-е заседание межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК). «Стороны подчеркнули важность предстоящего заседания МПК. Собеседники обменялись мнениями по повестке заседания, которое включает вопросы по энергетике, АПК, взаимным инвестициям, а также находящихся на рассмотрении проектов соглашений и меморандумов взаимопонимания», - отмечается в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов во время вторых межмидовских консультаций по политическим вопросам с коллегой из ОАЭ Халифой Шахином Аль-Мараром поднял вопрос об освобождении от виз граждан Азербайджана, посещающих ОАЭ, с целью поощрения увеличения турпотока, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Также Рамиз Гасанов и Аль-Марар констатировали трехкратный рост турпотока из ОАЭ в Азербайджан: «С целью поощрения увеличения турпотока Рамиз Гасанов поднял вопрос об освобождении от виз граждан Азербайджана, посещающих ОАЭ».

В ходе встречи были обсуждены отношения в политической, экономической, торговой, туристической, научно-образовательной, гуманитарной сфере, а также весь спектр взаимодействия Азербайджан - ОАЭ.

Замминистра детально проинформировал Аль-Марара о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность увеличения усилий Минской группы ОБСЕ и международного сообщества для решения проблемы в рамках международно признанных границ, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Гасанов поблагодарил Аль-Марара за пресечение выхода на рынок ОАЭ под различными наименованиями продукции, изготовляемой в оккупированных Нагорно-Карабахском регионе и других районах Азербайджана»,- отмечается в сообщении.