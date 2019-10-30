Лавров не подтвердил столкновений турецких и сирийских военных

У России нет подтвержденной информации о прямых серьезных столкновениях между военными Турции и Сирии в районах реализации российско-турецкого меморандума от 22 октября, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"При реализации крупных договоренностей "на земле" какие-то шероховатости неизбежны. Я не слышал о подтверждении прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализаций договоренностей российско-турецкого меморандума от 22 октября", - сказал российский министр.