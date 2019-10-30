Глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев подал в отставку. Об этом он заявил в интервью местным СМИ.

81-летний глава района связал свое решение с преклонным возрастом: «Я уже пожилой человек. В стране идут серьезные реформы. Я прислушался к призыву президента и принял решение подать в отставку».

Шамсаддин Ханбабаев выразил надежду, что другие пожилые чиновники также последуют призыву главы государства.

«Они должны понимать, что в стране происходят изменения. Молодое поколение, безусловно, будет работать лучше», - сказал он.

Глава района добавил, что уже подал заявление об отставке. Свободное время он теперь намерен проводить с внуками.