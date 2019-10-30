Лавров об организации взаимных визитов журналистов из Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны продолжать прилагать усилия для сближения позиций сторон нагорно- карабах ского конфликта и выхода ими на компромисс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве, передает Report.

"В апреле, действительно, здесь была встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России с участием трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции. Была очень хорошая, живая и откровенная дискуссия, по итогам которой вырисовывались перспектива осуществления целого ряда гуманитарных мер по укреплению доверия параллельно с анализом возможных перспективных подходов к политическому диалогу по урегулированию нагорно-карабахского вопроса. И тогда обсуждались в том числе и упомянутые вами меры обмена удерживаемыми лицами, обмена телами погибших и взаимные поездки журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия", - заявил С.Лавров, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, на данный момент идет диалог между сторонами конфликта о взаимных визитах журналистов из Азербайджана и Армении. "Есть надежда", - добавил министр.

"Ситуация с удерживаемыми лицами менее оптимистична, но мы все-таки исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров также призвал стороны конфликта не делать "эмоциональные заявления".