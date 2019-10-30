Unibank отчитался о прибыли за третий квартал

С начала года активы банка увеличились на 93 миллиона манатов (13%). Общие активы банка составили 789 миллионов манатов. Также за девять месяцев увеличился объем совокупного капитала и достиг 82,3 миллиона манатов.

Unibank объявил финансовые результаты за девять месяцев 2019 года. На 30 сентября 2019 года прибыль банка составила 66,8 миллионов манатов. За девять месяцев текущего года операционный доход Unibank составил 46 миллионов манатов.

За отчетный период был прирост в кредитовании, в развитии некредитных продуктов и в цифровом банкинге. По итогам девять месяцев текущего года общий кредитный портфель увеличился на 25 миллионов манатов (5%) и составил 492,9 миллиона манат. Также наблюдается рост кредитования реального сектора.

Unibank продолжает поддерживать предпринимателей, предоставляя онлайн-кредит в течение нескольких минут. За последний год количество кредитов, оформленных онлайн, превысило 100 заявок.

За девять месяцев также вырос депозитный портфель Unibank. На 30 сентября 2019 года депозитный портфель по срочным депозитам увеличился на 17% и общий депозитный портфель достиг 340 миллионов манат.

Unibank продолжает оставаться одним из самых активных банков в стране в сфере безналичных платежей. С начала 2019 года по 30 сентября количество только дебетовых карт увеличилось на 21%.

Также в центре внимания Unibank в этом году были и социальные проекты. Банк является официальным спонсором Национальной паралимпийской команды Азербайджана по пулевой стрельбе до 2020 года. На сегодняшний день из четырех лицензий, которые дают право на участие в летних Паралимпийских играх, две были выиграны командой, поддерживаемой Unibank.

Банк функционирует с 1992 года и обладает широкой филиальной сетью услуг в столице и регионах. На протяжении более чем 27 лет банк был награжден многочисленными наградами международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах.

Unibank – банк для всех и каждого!