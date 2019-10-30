Ильхам Алиев принял новых глав Евлаха и Хачмаза фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенных глав Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов Анара Тагиева и Эльнура Рзаева, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенных глав Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов Анара Тагиева и Эльнура Рзаева, сообщает АзерТАдж.
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