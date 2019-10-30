Министерство образования ведет работу в направлении расширения специальностей по степеням бакалавриата и магистратуры. Об этом сегодня заявил журналистам министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, согласно законодательству Азербайджана, должны быть специальности, соответствующие степеням обучения как в бакалавриате, так и в магистратуре.

«Обучение в магистратуре является продолжением обучения в бакалавриате. В настоящее время в Министерстве образования ведется работа на уровне рабочей группы в направлении расширения специальностей, соответствующих степеням бакалавриата и магистратуры. После завершения работы правительству будут представлены наши предложения», - сказал Джейхун Байрамов.