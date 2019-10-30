V Детские паралимпийские игры при поддержке Azercell

14 ноября в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе пройдут V Детские паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом при поддержке ООО Azercell Telekom и представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане.

Участники из разных регионов Азербайджана будут соревноваться в семи видах спорта. Наряду с местными паралимпийцами за победу будут бороться также атлеты из Грузии. В играх ожидается участие 163 паралимпийцев.

На протяжении своей многолетней деятельности инициатор большого количества социальных проектов - Azercell Telekom оказывает поддержку Детскому паралимпийскому комитету с 2014 года. Таким образом компания способствует интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями в общество.

Следует отметить, что в 2013 году впервые в международной практике при Национальном паралимпийском комитете Азербайджана был создан Детский паралимпийский комитет. Основной целью деятельности комитета является обеспечение доступа к спорту детей с ограниченными физическими возможностям, их реабилитация и интеграция в общество.