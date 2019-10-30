Один из лидеров оппозиции Ядыгяр Садыглы поддержал предложение главы Нацсовета Джамиля Гасанлы об отмене акции оппозиции 2 ноября 2019 года. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук», сообщает haqqin.az.

По его словам, проведение очередной акции сразу после акции протеста 19 октября является нерациональным и преждевременным. Он заявил, что предложение Джамиля Гасанлы об отмене митинга 2 ноября является правильным шагом.

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В эти минуты глава оппозиционного Национального совета Джамиль Гасанлы выступил со специальным заявлением. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на страницу оппозиционера в Facebook.