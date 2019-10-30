Ильхам Алиев: «Некоторые главы районов занимались хищениями»

«В районах должны быть созданы такие условия, чтобы люди оставались там жить. Должны быть рабочие места. Сейчас по государственной линии реализуется такая программа, в том числе созданы и оплачиваемые общественные работы». Об этом на встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов сказал президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что в этом году созданы около 40 тысяч оплачиваемых рабочих мест.

«А как было раньше? Некоторые главы исполнительной власти включали в список имена подставных людей, присваивали полагающиеся им выплаты и тем самым занимались хищениями. Они уже наказаны. Поэтому в этой сфере должна быть полностью обеспечена прозрачность. Вместе с Министерством труда и социальной защиты населения вы должны привлекать к этим работам самые бедные слои населения, чтобы они не оставались без работы. Хочу сказать, что большинство оплачиваемых общественных мест нам не нужно, но мы делаем это для того, чтобы безработица была на низком уровне и люди находили рабочие места в районах. Еще раз хочу сказать, что на этих работах уже трудятся 40 тысяч человек. Среди них есть садовники и те, кто занимается ремонтом зданий. Этой сфере должно быть уделено очень серьезное внимание, и вы должны сделать так, чтобы граждане были довольны вашей деятельностью», - сказал глава государства.