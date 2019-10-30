Анкара обсуждает с Москвой выдачу сирийских военных

Минобороны Турции сообщило, что Анкара обсуждает с Москвой передачу захваченных ею в плен сирийских военных.

"Идут переговоры с российской стороной относительно передачи ей 18 задержанных военнослужащих режима. Двое из них были ранены, они получили медицинскую помощь", - цитирует министра обороны Турции Хулуси Акара телеканал NTV.

Акар также указал, что командование "передало президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану данные о ситуации и получило от него распоряжения".