Закир Гасанов рассказал эмиссару Евросоюза о ситуации на линии фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта и на армяно-азербайджанской государственной границе, генерал-полковник З.Гасанов вновь напомнил, что Армения оккупирует 20 процентов территорий Азербайджана, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

В свою очередь Клаар, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.