В США С-400 сравнили с автоматом Калашникова

Россия намерена распространять свои комплексы С-400 по всему миру, как раньше автомат Калашникова, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», – заявил Купер, передает ТАСС.

По его словам, Россия с помощью С-400 стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для способности США «поставлять им наиболее передовые средства обороны».