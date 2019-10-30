Как сообщает АзерТАдж, первый вице-президент была проинформирована о проведенном в детском учреждении капитальном ремонте. Отмечается, что здание яслей-детского сада построено в 1963 году. В 2018 году оно было капитально отремонтировано Фондом Гейдара Алиева. Сейчас двухэтажные ясли-сад состоят из двух корпусов и рассчитаны на 95 мест.

Ознакомившись с помещениями для групп, первый вице-президент Мехрибан Алиева побеседовала с детьми.