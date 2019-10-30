В одном из детсадов города Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ РФ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает Следственный комитет России.

«В детском саду, расположенном в городе Нарьян-Мар, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа», – сообщается на сайте СК.

Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».

Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, мужчина проходил лечение у нарколога с 2016 года, а в детский сад пошел из-за галлюцинаций.

Сейчас он задержан и доставлен к следователям для допроса. Психиатры будут проверять его на вменяемость. О мотивах подозреваемого пока официально не сообщается. Телеграм-канал Baza выяснил, что мужчина якобы объяснил нападение на ребенка приказом неких голосов в голове, которые якобы «обещали ему вечную жизнь».

Наказание грозит и сотрудникам детсада. После убийства мальчика открыто дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.