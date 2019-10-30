БТА об автобусной аварии в Баку

Бакинское транспортное агентство приступило к расследованию в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием двух автобусов в Сабунчинском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Согласно инфоормации, сегодня автобус №106 (госномер 99 RS 657), временно эксплуатируемый перевозчиком Назимом Гахрамановым, столкнулся с автобусом №49, временно эксплуатируемым ООО Azland Plaza.

По словам главы пресс-службы БТА Маиса Агаева, в ДТП пострадали семь пассажиров. У обоих перевозчиков были взяты объяснения в связи с произошедшим ДТП.

Как заявили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, на место происшествия были отправлены несколько машин скорой помощи. Семь пострадавших в ДТП женщин были доставлены в Клинический медицинский центр №3. Состояние их оценивается врачами как среднетяжелое.