Мевлют Чавушоглу открыл банк в Сумгаите фото
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 25 октября 2019 года открыл четвертый филиал Ziraat Bank Azerbaycan в Сумгаите.
Помимо главы МИД Турции, в церемонии открытия филиала приняли участие глава ИВ Сумгаита Закир Фараджов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, член правления Ziraat Bank Türkiyə Февиз Чутур, председатель правления ОАО Ziraat Bank Azerbaycan Авни Демирджи, представитель Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Туганар, азербайджанские и турецкие предприниматели.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу побеседовал с сотрудниками открывшегося филиала, а глава Ziraat Bank Azerbaycan Авни Демирджи представил министру продукт банка – Bankkart.
Председатель правления ОАО Ziraat Bank Azerbaycan Авни Демирджи, выступив на открытии филиала, обратил внимание участников мероприятия на то, что банк открыл свой четвертый филиал в промышленном и производственном центре - Сумгаите и сказал, что этот город выбран в целях оказания поддержки развитию промышленного производства в Азербайджане. Глава банка подчеркнул, что основной целью ОАО Ziraat Bank Azerbaycan является содействие развитию торговли между Азербайджаном и Турцией, и будет увеличивать количество филиалов в районах динамичного экономического развития.