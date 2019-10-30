Посланник премьера Британии на встрече с Мехрибан Алиевой фото

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась сегодня с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Об этом сообщает АзерТАдж.

210 просмотров