Посланник премьера Британии на встрече с Мехрибан Алиевой фото
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась сегодня с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Об этом сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась сегодня с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Об этом сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.