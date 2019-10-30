В Иране состоялась церемония в честь солдат — представителей местной еврейской общины, погибших во время ирано-иракской войны в 1980-1988 годах. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Во время церемонии военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Ирана отдали воинские почести павшим в той войне. Позже военные КСИР занялись уборкой солдатских могил на еврейском кладбище Тегерана.

В 2014 году иранские власти открыли мемориал еврейским солдатам, погибшим в войне 1980-1988 гг. Из числа иранских евреев, сражавшихся с Ираком в качестве солдат-призывников, около 15 человек погибли.

В Иране до сих пор проживает небольшая еврейская община. Власти ИРИ заявляют, что ее безопасности в стране все последние годы ничто не угрожало.