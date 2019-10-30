Будущий президент WADA: «Мы помогли Азербайджану…»

«То, чего я добился в Польше в борьбе с допингом, имело решающее значение для моего избрания на пост президента WADA, - говорит Банька. - Когда я начал работу в 2015 году, наши антидопинговые правила значительно отличались от стандартов WADA. Я изменил многие правила и привел их в соответствие с Кодексом WADA. Кроме того, я принял антидопинговый закон, который сегодня является одним из самых хорошо функционирующих в мире.

Я значительно увеличил бюджет на борьбу с допингом. Польское антидопинговое агентство POLADA располагает сегодня самыми современными технологиями и собственным следственным отделом. Это одно из ведущих антидопинговых агентств в мире с точки зрения контроля и возможностей для маневра.

Сегодня мы являемся образцом для подражания для других стран в антидопинговой борьбе. Например, мы помогли Азербайджану реорганизовать свою антидопинговую систему. И мы также консультировали Украину. Я добился этого за относительно короткое время в качестве министра спорта».

Польша помогла Азербайджану, и сейчас уже наша страна в лице министра молодежи и спорта Азада Рагимова говорит о готовности помочь десяти странам, чья допинговая программа не отвечает международным стандартам. Об этом министр заявил в Париже на заседании ЮНЕСКО, посвященном борьбе с допингом. Предложение Азада Рагимова было встречено участниками сессии положительно.