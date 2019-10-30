Премьер Ирака назвал условия своей отставки

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди готов подать в отставку, но только при условии альтернативной кандидатуры. Об этом сказал президент Ирака Бархам Салех в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение.

"Премьер объявил о своем согласии уйти в отставку при условии, что политические блоки договорятся об альтернативе, чтобы в стране не было конституционного вакуума", - отметил Салех, сообщает ТАСС.

"Президентский совет одобрит проведение досрочных выборов, но только после принятия нового закона о выборах", - также заявил президент, сообщив, что его проект будет представлен уже на следующей неделе.