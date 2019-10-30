Генсек ОБСЕ назвал дату встречи Мамедъярова и Мнацаканяна

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5-6 декабря в Братиславе, где состоится очередное заседание министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ. Об этом заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишут армянские СМИ.

Гремингер надеется, что предстоящая встреча министров иностранных дел придаст новый импульс динамике переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Генсек ОБСЕ отметил, что обе стороны конфликта уже приняли ряд мер по укреплению доверия, в том числе «установление прямой связи между Ереваном и Баку».