Глава государства заявил, что все вопросы, которые не были решены до сих пор, будут решены в результате осуществления четвертой программы по социально-экономическому развитию регионов.

«Я несколько раз говорил о том, что если в нашей стране найдут решение проблемы сельских жителей, то это решит все остальные проблемы. Особенно, если мы учтем осуществление четвертой программы по социально-экономическому развитию регионов», - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

«Выполнение этой программы охватывает и Хачмаз, и Евлах. Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ. И если в разрешение имеющихся проблем не хватит ваших сил, то должны обратиться в центральные органы исполнительной власти, в том числе и в Администрацию президента. А мы поможем.

В то же время вы на основании постоянного общения с гражданами должны глубоко изучать проблемы района и вопросы, беспокоящие граждан, а затем принимать адекватные меры. Все нелицеприятные действия должны быть прекращены, взяточничество и коррупция должны быть искоренены. Я лично отдаю вам это распоряжение. Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня. В Азербайджане должна вестись беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана может замедлить наше развитие и подорвать наши планы на будущее. Правда, эта проблема имеет место в каждой стране. Главное — это то, как руководство реагирует на нее. Прозрачность и честность должны стать образом жизни каждого госчиновника в Азербайджане», - сказал глава государства.