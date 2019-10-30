Геворг Мирзаян: "Армяне тратят миллионы долларов на взятки ради признания «геноцида»" громкое заявление
Российский политолог армянского происхождения, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян прокомментировал принятие Конгрессом США резолюции о так называемом «геноциде армян» в Османской империи.
«Армяне довольны, правительство говорит о восстановлении справедливости, - написал Мирзаян на своем канале в Телеграме, сообщает haqqin.az. - Не совсем согласен с последним. Справедливость - это когда преступник сознается в преступлении и наказывается за него. И решение Конгресса на деле ни разу не приближает справедливость. Турецкие власти не признают «геноцид» (тут и далее кавычки наши – Ред.), даже если его признают все остальные страны мира».
По мнению Мирзаяна, для Анкары это вопрос престижа, а также многомиллиардных компенсаций.
«Зачем турецким властям это делать? Поэтому я считаю, что лоббирование признаний «геноцида» в других странах (не убеждение, а именно лоббирование с тратой миллионов долларов на взятки) - дело бессмысленное. «Геноцид» нужно помнить и делать так, чтобы он никогда не повторился. А не повторится он тогда, когда Армения будет сильной. И вот для реализации этой цели нужно деньги вкладывать не во взятки американским чиновникам и политикам, а в ее экономику».