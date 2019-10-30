«Армяне довольны, правительство говорит о восстановлении справедливости, - написал Мирзаян на своем канале в Телеграме, сообщает haqqin.az. - Не совсем согласен с последним. Справедливость - это когда преступник сознается в преступлении и наказывается за него. И решение Конгресса на деле ни разу не приближает справедливость. Турецкие власти не признают «геноцид» (тут и далее кавычки наши – Ред.), даже если его признают все остальные страны мира».

По мнению Мирзаяна, для Анкары это вопрос престижа, а также многомиллиардных компенсаций.

«Зачем турецким властям это делать? Поэтому я считаю, что лоббирование признаний «геноцида» в других странах (не убеждение, а именно лоббирование с тратой миллионов долларов на взятки) - дело бессмысленное. «Геноцид» нужно помнить и делать так, чтобы он никогда не повторился. А не повторится он тогда, когда Армения будет сильной. И вот для реализации этой цели нужно деньги вкладывать не во взятки американским чиновникам и политикам, а в ее экономику».