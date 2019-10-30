«По переданной мне информации, Центры молодежи в нескольких районах, открытые при моем участии, закрыты и функционируют только для вида. Это недопустимо. На это были потрачены деньги».

Глава государства отметил, что в Центрах молодежи молодые люди должны проводить свой досуг, там должны организовываться интересные мероприятия, интеллектуальные игры, а также патриотические мероприятия.

«Эти центры строятся, а потом их не используют. Почти в каждой районе есть Центры Гейдара Алиева. В чем смысл этих центров? Граждане в них должны проводить свой досуг, там должны функционировать различные кружки, проводиться выставки. Эти центры должны быть неотъемлемой частью культурной жизни района. Однако, по переданной мне информации, в некоторых случаях после открытия центров их двери закрывают на замок и они не функционируют. Серьезно займитесь этим вопросом. В районах жизнь должна быть более динамичной. Конечно, в любой стране есть различия между большими городами и районами, но мы должны сократить эти различия», - сказал глава государства.