Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
За принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое представителей Демократической партии.
Резолюция предписывает шести комитетам — в частности, комитетам по разведке и иностранным делам — продолжать начатые демократами расследования действий Трампа. Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент.