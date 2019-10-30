«Исламское государство» назвало нового лидера

Террористическая организация «Исламское государство» объявила, что ее лидером после смерти Абу Бакра аль-Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Об этом сообщает Reuters.

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