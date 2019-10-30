«Исламское государство» назвало нового лидера
Террористическая организация «Исламское государство» объявила, что ее лидером после смерти Абу Бакра аль-Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Об этом сообщает Reuters.
Террористическая организация «Исламское государство» объявила, что ее лидером после смерти Абу Бакра аль-Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Об этом сообщает Reuters.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.