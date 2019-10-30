Стали известны пары 8-го тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Мужская сборная Азербайджана сыграет с Арменией. У армян, как и у нас, 9 очков. Лидирует Россия, у которой 12 очков.

Женская сборная Азербайджана борется за медали и сыграет в предпоследнем туре с Францией. У француженок 9 очков. Они занимают 6-ю ступень.

8-й тур начнется завтра в 15:00.

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Сегодня в Батуми проходит 7-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.