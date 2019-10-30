Азербайджан против Армении и Франции на чемпионате Европы по шахматам обновлено 21:27

Отдел спорта

Стали известны пары 8-го тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Мужская сборная Азербайджана сыграет с Арменией. У армян, как и у нас, 9 очков. Лидирует Россия, у которой 12 очков.

Женская сборная Азербайджана борется за медали и сыграет в предпоследнем туре с Францией. У француженок 9 очков. Они занимают 6-ю ступень.

8-й тур начнется завтра в 15:00.

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Сегодня в Батуми проходит 7-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.

Женская сборная Азербайджана, занимавшая после 6-го тура 3-е место, сыграла вничью с хозяйками чемпионата грузинками – 2:2. Свою партию проиграла Гюнай Мамедзаде, уступившая Нане Дзагнидзе. Ничью сборной Азербайджана принесла победа Гюльнар Мамедовой, сумевшей обыграть Белу Хотенашвили.

За два тура до финиша наши шахматистки имеют 10 очков и занимают 3-е место. По 10 очков также в активе Украины и Армении. Лидирует Россия (13 очков), на 2-м месте – Грузия (11).

Мужская сборная Азербайджана, уже потерявшая шансы на сохранение за собой чемпионского титула, обыграла Швейцарию – 2,5:1,5. Гадир Гусейнов и Эльтадж Сафарли выиграли свои поединки, Рауф Мамедов проиграл, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью.

У мужской команды Азербайджана 9 очков, и она занимает 7-е место.

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