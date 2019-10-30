В Украине украли половину государственных земель

В период независимости Украины площадь земель, которые находятся в госсобственности, сократилась вдвое. Об этом журналистам рассказал министр экономики страны Тимофей Милованов, передает «Украинская правда».

По его словам, данные о наличии в госпредприятиях всех форм 1,3 миллиона гектаров земли устарела. Такая площадь у них была на момент, когда Украина только стала независимой, но с тех пор ситуация изменилась.

Замминистра Тарас Высоцкий сообщил, что по итогам инвентаризации сейчас набирается не более 700 тысяч гектаров, а если смотреть в кадастр, то и вовсе 500 тысяч. «Давай прямым текстом — это значит, что за 30 лет половину государственных земель, по сути, украли», — прокомментировал его слова Милованов.

Министр объяснил, что кража заключалась в перерегистрации на другие компании, то есть «физически она не исчезла, но в государственной собственности ее нет». Предприятие может отчитываться об одной площади земель, но после проверки оказывается, что большая их часть много лет назад находится в собственности кого-то другого.