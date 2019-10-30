Трамп рассказал о деталях сделки с Китаем

Место встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, где будет подписана первая часть торгового соглашения, объявят уже скоро. Об этом в Twitter рассказал глава Белого дома.

По его словам, там стороны подпишут договор, охватывающий 60 процентов всей предстоящей сделки. Искать новое место пришлось после того, как сорвался саммит АТЭС.

Трамп и Си Цзипьпин собирались заключить договор в Чили 16-17 ноября. Но президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера отменил саммит из-за массовых беспорядков, в результате которых десятки человек погибли и тысячи арестованы.